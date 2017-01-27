Маршрутка столкнулась с грузовиком в Виннице: есть пострадавшие (фото,видео)

38-летний водитель микроавтобуса, двигаясь на закругленном участке дороги, не справился с управлением и выехал на встречную полосу

Сегодня в Виннице произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.

Как сообщает пресс-служба полиции области, на улице Глеба Успенского столкнулись микроавтобус "Мерседес" и автомобиль "ГАЗ".

В результате аварии с телесными повреждениями в больницу доставили пятерых пассажиров маршрутки, троих после осмотра медики отпустили домой.

Фото: vinbazar.com

"Предварительно установлено, что 38-летний водитель маршрутного такси, двигаясь на закругленном участке дороги, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "ГАЗ", – рассказали в полиции.

Фото: vinbazar.com

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, этой ночью в Полтаве, в районе развязки трассы Киев-Харьков, столкнулись два авто. В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" скончался в больнице, еще несколько человек получили травмы.