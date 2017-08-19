Масштабное ДТП на Крите: туристический автобус упал с моста

Вчера, 13:20

Всего в автобусе было 30-35 туристов 

Фото: cretaliave.gr
Фото: cretaliave.gr

Крупное ДТП произошло на Крите с участием туристического автобуса и двух легковых автомобилей, погиб водитель одной из машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на критские СМИ.

Точной информации о причинах ДТП нет. Сайт cretaliave.gr сообщает, что в 08.35 автобус съехал с десятиметровой высоты с моста на старой национальной дороге возле Херсонеса, недалеко от Ираклиона. Он упал на легковой автомобиль, и затем в них врезалась еще одна легковая машина. Водитель автомобиля погиб на месте.

Уточняется, что туристический автобус был бельгийским, за рулем находился иностранец, пассажиры также иностранцы. Многие избежали гибели лишь благодаря чуду, пишет издание, госпитализированы двое туристов.

Как сообщает сайт crete2day.gr, в автобус врезался на большой скорости автомобиль, двигавшийся во встречном направлении и обгонявший другие машины. После столкновения автобус упал с моста. По данным издания, трое туристов получили легкие ранения и направлены для оказания помощи в больницу. Всего в автобусе было 30-35 туристов.

Сейчас в районе ДТП затруднено движение.
автобус, ДТП, Греция, водитель, погиб, иностранцы, автомобиль, крит

Вы сейчас просматриваете новость "Масштабное ДТП на Крите: туристический автобус упал с моста". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

В аварии погибла женщина. Фото: inform.kz

В Херсонской области столкнулись тягач и легковушка: погибла женщина

Вчера, 12:50

Спасателям пришлось деблокировать тело погибшей из разбитого авто с помощью специнструментов  

Невероятное

Мотоциклист угодил в воронку, внезапно возникшую посреди трассы

Вчера, 01:04

Мужчина отвлекся на звонок мобильного телефона и не успел среагировать на внезапный провал грунта

Запад

Mercedes с госномером АС0277ВР, за рулем которого часто видят Петра Дыминского. Фото: zaxid.net

В ДТП с машиной владельца ФК "Карпаты" погибла женщина - СМИ

18 Августа, 22:18

Погибшая женщина была за рулем машины, с которой столкнулся Mercedes Дыминского

Происшествия и криминал

Фото: cheline.com.ua

В центре Чернигова троллейбус сбил двоих детей

18 Августа, 18:10

По данным правоохранителей, сестра и брат неожиданно выехали на дорогу на велосипеде

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования