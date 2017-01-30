Мать бросила младенца в подъезде дома в Николаевской области (видео)

В Николаевской области, в подъезде дома, нашли брошенную новорожденную девочку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"В 6:15 ч. 29 января 2017 в Витовское отделение Корабельного ОП ГУНП в Николаевской области поступило сообщение из больницы о госпитализации в учреждение младенца. Выяснено, что новорожденного ребенка нашли в подъезде дома № 11 по ул. Мира в с. Первомайское. До приезда медиков младенца, который был завернут в одеяло, жители забрали в одну из квартир", – говорится в сообщении.

Фото: полиция

Врачи, осмотрев ребенка, признаков переохлаждения не обнаружили. Девочка, которая, по выводам экспертов, родилась несколько суток назад, получила необходимую помощь.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч.2 ст.135 УК Украины "Оставление в опасности", санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в Винницкой области 14-летняя девушка выбросила с 5 этажа новорожденного ребенка.