Мать с ребенком угодили в ловушку, когда искали собаку

Сегодня, 19:00

Женщину с полуторагодовалой дочерью спасли представители местного МЧС


На Канарском острове Гран-Канария мать с маленьким ребенком провалились в 3,5-метровую шахту, когда искали сбежавшую собаку. Оказавшихся в ловушке людей обнаружили благодаря отчаянному детскому плачу. Женщину с полуторагодовалой дочерью спасли представители местного МЧС, сообщает Mirror.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как 40-летней матери и ее дочери помогают выбраться наверх. Несмотря на падение с приличной высоты, жители Гран-Канарии практически не пострадали.

Пока пожарные вытаскивали женщину с ребенком из шахты, два полицейских успокаивали мать и малышку. Операция прошла успешно, помощь врачей не потребовалась. Удалось ли матери найти сбежавшую собаку, неизвестно.
 
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