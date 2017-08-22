Матиос рассказал, как у экс-налоговика изъяли 92 кг золота

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что у бывшего начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Олега Низенко сотрудники правоохранительных органов изъяли 92 кг золота.

Об этом он рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

"Уникальный человек. Умудряются купить 92 килограмма золота, находясь на должности руководителя налоговой милиции города Киева. Когда ребята изымали у него документы, они просто застыли. Девяносто килограммов золота, купленного за деньги в украинском банке. А что тогда делали прокуратура, СБУ ? Они что, слепые были на тот момент? " – заявил Матиос.

По данным главного военного прокурора, Низенко сейчас скрывается от правосудия в Хорватии.

Речь идет о результатах обысков в ходе масштабной спецоперации по задержанию налоговиков. Большинство из них сбежали в Россию.

Напомним, военная прокуратура заочно объявила о подозрении бывшим начальникам Государственной налоговой службы Киева Олегу Низенко и управления в Одесской области Александру Чернобаю по делу о нанесении ущерба государству на 96 млрд гривен.