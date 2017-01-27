Медики назвали сразу две причины массового заболевания детей в Житомире

Всего на протяжении нескольких дней заболели острой кишечной инфекцией более 20 учеников гимназии

Массовое заболевание учеников Житомирской гимназии № 23 вызвано сразу двумя вирусами.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского горсовета.

"Заболевание было вызвано сразу двумя вирусами. Кроме ротавирусной инфекции в Винницком национальном медицинском университете на кафедре детских инфекционных болезней обнаружили еще один возбудитель из семейства норовирусов. Его источником заболевания также может стать, как больной человек, так и вирусоноситель. Основной механизм заражения – контактно-бытовой", – говорится в сообщении.

По словам заместителя городского главы Матвея Хренова, это объясняет сложность диагностики в первые дни вспышки заболевания детей.

"Обнаружили еще один дополнительный возбудитель – энтеровирус. Этот вирус также относится к числу острых кишечных инфекций. Симптомы заболевания этими двумя возбудителями почти одинаковы. Лечение при заболевании также проводится одинаковое", – рассказывает заместитель мэра Житомира.

В горсовете отмечают, что всего на протяжении 20-23 января заболели острой кишечной инфекцией 23 ученика Житомирской городской гуманитарной гимназии № 23, из них – 17 проходили лечение в больницах города, семьи шести других детей отказались от госпитализации.

Сейчас все дети из больниц выписаны. Их состояние удовлетворительное. Житомирская городская гуманитарная гимназии № 23 вплоть до субботы, 28 января, будет закрыта на карантин.

Напомним, в ночь с 20 по 21 января в медучреждения Житомира госпитализировали учеников местной городской гуманитарной гимназии № 23. Правоохранители начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК Украины ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений").