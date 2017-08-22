Младенец во Львовской области погиб при загадочных обстоятельствах

Мать говорит, что вечером положила новорожденную дочь спать, и сама прилегла, а когда проснулась – нашла девочку мертвой

В Буске Львовской области при загадочных обстоятельствах погиб младенец – у девочки, которой только исполнилось три недели, медики диагностировали перелом костей черепа.

Мать говорит, что вечером положила новорожденную дочь спать, и сама прилегла, а когда проснулась – нашла девочку мертвой.

Как погиб ребенок, сейчас устанавливают полицейские, которых вызвала сама мать. Пока дело расследуется по статье "Умышленное убийство".