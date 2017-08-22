Младенец во Львовской области погиб при загадочных обстоятельствах
Мать говорит, что вечером положила новорожденную дочь спать, и сама прилегла, а когда проснулась – нашла девочку мертвой
В Буске Львовской области при загадочных обстоятельствах погиб младенец – у девочки, которой только исполнилось три недели, медики диагностировали перелом костей черепа.
Мать говорит, что вечером положила новорожденную дочь спать, и сама прилегла, а когда проснулась – нашла девочку мертвой.
Как погиб ребенок, сейчас устанавливают полицейские, которых вызвала сама мать. Пока дело расследуется по статье "Умышленное убийство".
Вы сейчас просматриваете новость "Младенец во Львовской области погиб при загадочных обстоятельствах". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии