Младенец во Львовской области погиб при загадочных обстоятельствах

Вчера, 17:53

Мать говорит, что вечером положила новорожденную дочь спать, и сама прилегла, а когда проснулась – нашла девочку мертвой


В Буске Львовской области при загадочных обстоятельствах погиб младенец – у девочки, которой только исполнилось три недели, медики диагностировали перелом костей черепа.

Мать говорит, что вечером положила новорожденную дочь спать, и сама прилегла, а когда проснулась – нашла девочку мертвой.

Как погиб ребенок, сейчас устанавливают полицейские, которых вызвала сама мать. Пока дело расследуется по статье "Умышленное убийство".
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"Сегодня"

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