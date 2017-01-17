Могильник радиоактивных отходов уничтожен в Житомирской области

Хранилище было расположено на территории бывшей ракетной базы; теперь годовая доза облучения человека, который может в будущем проживать возле площадки ликвидированного хранилища – не более 10 мкЗв / год

В Житомирской области завершились работы по ликвидации могильника радиоактивных отходов "Вакуленчук", который расположен на территории бывшей ракетной базы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования, передает ZN.UA.

"В качестве базового критерия реабилитации площадки хранилища установлено значение годовой эффективной дозы облучения человека, который может в будущем проживать на или возле площадки ликвидированного хранилища, не более 10 мкЗв / год, что соответствует требованиям, установленным в нормах радиационной безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полученный опыт будет учтен в дальнейшем при планировании, проектировании и оценках безопасности по реализации следующих проектов по изъятию РАО с "исторических" хранилищ, в том числе, которые остались от военных программ бывшего СССР.

Напомним, в 2016 года на ЧАЭС завершилось перемещение отработанного ядерного топлива из трех энергоблоков в хранилище (ХОЯТ-1). На этот процесс ушло порядка 10 лет.