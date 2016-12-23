Молодой парень застрелился в Запорожской области

Молодой человек выстрел себе в голову из самодельного огнестрельного устройства

В Запорожской области 25-летний парень покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"В Васильевский отдел полиции поступило сообщение через "102" от жителя села Приморское. Мужчина рассказал, что по месту жительства в летней кухне покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел в голову из самодельного огнестрельного устройства, 25-летний молодой человек", – отмечают правоохранители.

Известно, что при жизни парень злоупотреблял спиртными напитками.

Сведения о событии внесены в журнал Единого учета. Проводится проверка.

Напомним, в Винницкой области застрелился сотрудник полиции охраны.