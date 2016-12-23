Молодой парень застрелился в Запорожской области
Молодой человек выстрел себе в голову из самодельного огнестрельного устройства
В Запорожской области 25-летний парень покончил жизнь самоубийством.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
"В Васильевский отдел полиции поступило сообщение через "102" от жителя села Приморское. Мужчина рассказал, что по месту жительства в летней кухне покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел в голову из самодельного огнестрельного устройства, 25-летний молодой человек", – отмечают правоохранители.
Известно, что при жизни парень злоупотреблял спиртными напитками.
Сведения о событии внесены в журнал Единого учета. Проводится проверка.
Напомним, в Винницкой области застрелился сотрудник полиции охраны.
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