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Молодой парень застрелился в Запорожской области http://www.segodnya.ua/img/article/7820/41_main.1482409125.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/41_tn.1482409125.jpg Происшествия и криминал Молодой человек выстрел себе в голову из самодельного огнестрельного устройства

Молодой парень застрелился в Запорожской области

Сегодня, 03:15

Молодой человек выстрел себе в голову из самодельного огнестрельного устройства

Фото: dpchas.com.ua
Фото: dpchas.com.ua

В Запорожской области 25-летний парень покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Васильевский отдел полиции поступило сообщение через "102" от жителя села Приморское. Мужчина рассказал, что по месту жительства в летней кухне покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел в голову из самодельного огнестрельного устройства, 25-летний молодой человек", – отмечают правоохранители.

Известно, что при жизни парень злоупотреблял спиртными напитками.

Сведения о событии внесены в журнал Единого учета. Проводится проверка.

Напомним, в Винницкой области застрелился сотрудник полиции охраны
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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