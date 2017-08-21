Мужчина кувалдой убил работодателя в Херсонской области

Сегодня, 12:41

Подозреваемый – 36-летний работник потерпевшего, ранее судимый за имущественные преступления

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Херсонской области задержали подозреваемого в убийстве 61-летнего мужчины.

Тело погибшего со следами насильственной смерти обнаружили во дворе дома в Голопристанском районе, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Во время беседы с соседями полицейские узнали, что в тот день со двора потерпевшего выбегал неизвестный мужчина. Люди описали приметы неизвестного. Во время отработки населенного пункта на одной из улиц поселка полицейские увидели мужчину, который по описаниям был похож на подозреваемого. Его задержали", – отмечают правоохранители.

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Задержанным оказался 36-летний наемный работник потерпевшего, ранее судимый за имущественные преступления. Мужчина рассказал, что пришел на работу. Хозяин в это время был пьян и начал его оскорблять. В ходе конфликта подозреваемый схватил металлическую кувалду и несколько раз ударил свою жертву. В результате полученных травм работодатель скончался.

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Фото: полиция

В настоящее время злоумышленник задержан. Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" (наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет).

Напомним, ранее в Одесской области парень молотком забил до смерти начальника из-за зарплаты, а тело закопал в поле. 
убийство, херсонская область, работодатель, кувалда

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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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