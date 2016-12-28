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Мужчина провалился в шахту лифта в Виннице http://www.segodnya.ua/img/article/7836/49_main.1482853835.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/49_tn.1482853835.jpg Происшествия и криминал Потерпевший находился в шоковом состоянии и выбраться самостоятельно не смог

Мужчина провалился в шахту лифта в Виннице

Вчера, 19:50

Потерпевший находился в шоковом состоянии и выбраться самостоятельно не смог

Мужчина выжил. Фото с сайта ltelevatorkolkata.wordpress.com
Мужчина выжил. Фото с сайта ltelevatorkolkata.wordpress.com

В Виннице мужчина провалился в шахту лифта.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Винницкой области.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что по адресу г. Винница, ул. Хмельницкое шоссе в админздании бывшего завода "Аналог" человек упал в  шахту грузового лифта. Прибыв на место, специалисты установили, что пострадавший находится в шоковом состоянии и самостоятельно не может оставить шахту лифта", – отмечают в ГСЧС.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц открыли двери лифта, достали потерпевшего и передали его медикам.

Напомним, 8 декабря во Львове в офисе одной из крупных фирм погиб 64-летний сотрудник. Мужчина сорвался с высоты 4-этажа и упал в лифтовую шахту. Лифт в это время находился в нерабочем состоянии. Также установлено, что мужчина силой открыл дверь в шахту лифта, заглянул внутрь и, не удержавшись, сорвался вниз.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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