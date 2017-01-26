Мужчина упал под троллейбус в Виннице

Вчера, 16:53

Потерпевший шел по краю дороги и попал под колеса троллейбуса, который отъезжал от остановки

Пострадавший госпитализирован в больницу. Фото: legal-help.com.ua
Пострадавший госпитализирован в больницу. Фото: legal-help.com.ua

В Виннице мужчину упал под колеса троллейбуса.

С телесными повреждениями и в состоянии алкогольного опьянения пострадавший госпитализирован в больницу, сообщает пресс-служба полиции области.

"На остановке общественного транспорта "Водоканал" 54-летняя женщина-водитель троллейбуса допустила наезд на 64-летнего винничанина. По словам очевидцев, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался мимо троллейбуса. Когда транспортное средство начало движение, человек поскользнулся и попал под колесо авто. С телесными повреждениями пенсионер доставлен в больницу", – отмечают правоохранители.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, ране в Чернигове посреди улицы вспыхнул троллейбус
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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