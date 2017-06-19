Жуткое убийство: мужчина заколол вилами возлюбленного сестры

32-летний потерпевший от полученных травм скончался на месте; подозреваемый в преступлении задержан

В Запорожской области 38-летний ранее судимый мужчина жестоко убил сожителя сестры.

Преступление произошло в Гуляйпольском районе. 32-летний потерпевший от полученных травм скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Злодей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал к своим родственникам. Между ним и сожителем сестры возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес удар в область головы сельскохозяйственными вилами, которые схватил во дворе. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в Ореховский изолятор временного содержания", – отмечают в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, в Полтавской области, на перекрестке улиц, прохожий нашел тело голого 40-летнего мужчины.