На Днепре водолазы ищут тело пропавшего рыбака

Сегодня, 11:21

На расстоянии 100 м от берега парень упал за борт резиновой лодки и исчез под водой 

Водолазы нашли тело в Десенке
Водолазы нашли тело в Десенке. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В Запорожской области водолазы ищут тело рыбака, который на Днепре перевернулся на резиновой лодке около полуночи 16 апреля.  

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"Около полуночи в районе с. Скельки в акваторию Каховского водохранилища на резиновой лодке вышли двое парней в возрасте 19 и 29 лет. На расстоянии 100 м от берега один из рыбаков не удержался на плавсредстве и упал за борт. После попытки забраться на лодку, он вырвал запорный клапан, в результате чего лодка сдулась и затонула. Один из мужчин самостоятельно добрался до берега, а другой исчез под водой", – рассказали спасатели. 

На поиски пропавшего рыбака выехали водолазы. Они уже обследовали берег и дно водохранилища на площади 45 тысяч кв. метров.

До наступления темноты тело рыбака спасатели не нашли. Сейчас поиски продолжаются на берегу. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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