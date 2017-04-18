На Днепре водолазы ищут тело пропавшего рыбака

На расстоянии 100 м от берега парень упал за борт резиновой лодки и исчез под водой

В Запорожской области водолазы ищут тело рыбака, который на Днепре перевернулся на резиновой лодке около полуночи 16 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"Около полуночи в районе с. Скельки в акваторию Каховского водохранилища на резиновой лодке вышли двое парней в возрасте 19 и 29 лет. На расстоянии 100 м от берега один из рыбаков не удержался на плавсредстве и упал за борт. После попытки забраться на лодку, он вырвал запорный клапан, в результате чего лодка сдулась и затонула. Один из мужчин самостоятельно добрался до берега, а другой исчез под водой", – рассказали спасатели.

На поиски пропавшего рыбака выехали водолазы. Они уже обследовали берег и дно водохранилища на площади 45 тысяч кв. метров.

До наступления темноты тело рыбака спасатели не нашли. Сейчас поиски продолжаются на берегу.