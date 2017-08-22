На Донбассе крупный пожар почти уничтожил село

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в Facebook, что крупный пожар практически уничтожил село Новокаменка в Донецкой области.

"Село расположено вдоль трассы, ведущей на Лисичанск. То ли кто-то бросил окурок, то ли трава вдоль трассы загорелась по другой причине, но огонь перебросился на лесополосу, распространялся со страшной силой – люди заметили, как начали гореть дома. Каменные здания вспыхнули как спички – люди выбегали из них, кто в чем был. Только чудом никто не пострадал", – написал Жебривский.

Глава Донецкой ВГА отметил, что из пяти домов в населенном пункте дотла сгорели четыре. Во дворе пятого дома огнем поврежден сарай, автомобиль, сгорели куры.

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Жебривский призвал жителей области учитывать пожароопасную ситуацию и придерживаться элементарных правил безопасности.

Напомним, ГСЧС объявила наивысший уровень пожарной опасности до 22 августа 2017 года по всей территории Украины.