На Донбассе крупный пожар почти уничтожил село
Жебривский призвал жителей области учитывать пожароопасную ситуацию в регионе
Фото: Павел Жебривский в Facebook
Фото: Павел Жебривский в Facebook
Фото: Павел Жебривский в Facebook
Фото: Павел Жебривский в Facebook
Фото: Павел Жебривский в Facebook
Фото: Павел Жебривский в Facebook
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в Facebook, что крупный пожар практически уничтожил село Новокаменка в Донецкой области.
"Село расположено вдоль трассы, ведущей на Лисичанск. То ли кто-то бросил окурок, то ли трава вдоль трассы загорелась по другой причине, но огонь перебросился на лесополосу, распространялся со страшной силой – люди заметили, как начали гореть дома. Каменные здания вспыхнули как спички – люди выбегали из них, кто в чем был. Только чудом никто не пострадал", – написал Жебривский.
Глава Донецкой ВГА отметил, что из пяти домов в населенном пункте дотла сгорели четыре. Во дворе пятого дома огнем поврежден сарай, автомобиль, сгорели куры.
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Жебривский призвал жителей области учитывать пожароопасную ситуацию и придерживаться элементарных правил безопасности.
Напомним, ГСЧС объявила наивысший уровень пожарной опасности до 22 августа 2017 года по всей территории Украины.
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