На Донбассе военный устроил стрельбу в квартире
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, представители военной службы правопорядка и военной прокуратуры
В городе Бахмут в Донецкой области возникла стрельба в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Правоохранители выяснили, что выстрелы произвел военнослужащий в квартире, которую снимает со своей сожительницей.
"Мужчина произвел два выстрела из автомата Калашникова в стену", – уточняется в сообщении.
Сейчас военнослужащего задержали, а оружие изъяли. "Жертв и пострадавших нет", – добавляется в сообщении.
При этом о причинах стрельбы не сообщается.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, представители военной службы правопорядка и военной прокуратуры.
Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе военный устроил стрельбу в квартире ". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии