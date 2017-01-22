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На Донбассе военный устроил стрельбу в квартире http://www.segodnya.ua/img/article/7905/79_main.1485085394.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/79_tn.1485085394.jpg Происшествия и криминал На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, представители военной службы правопорядка и военной прокуратуры

На Донбассе военный устроил стрельбу в квартире

Сегодня, 13:41

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, представители военной службы правопорядка и военной прокуратуры

Военнослужащий устроил стрельбу в квартире. Фото: из открытых источников
Военнослужащий устроил стрельбу в квартире. Фото: из открытых источников

В городе Бахмут в Донецкой области возникла стрельба в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители выяснили, что выстрелы произвел военнослужащий в квартире, которую снимает со своей сожительницей.

"Мужчина произвел два выстрела из автомата Калашникова в стену", – уточняется в сообщении.

Сейчас военнослужащего задержали, а оружие изъяли. "Жертв и пострадавших нет", – добавляется в сообщении.

При этом о причинах стрельбы не сообщается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, представители военной службы правопорядка и военной прокуратуры.
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