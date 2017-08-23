На николаевском курорте мужчина из ревности задушил возлюбленную

В селе Коблево Николаевской области мужчина из ревности жестоко убил 35-летнюю женщину.

Подозреваемый в преступлении – 41-летний сожитель погибшей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"В частности установлено, что в тот день потерпевшая и ее сожитель приехали в Коблево на отдых. Вечером, отмечая свой приезд, между ними на почве ревности возник конфликт, в ходе которого человек применил физическое насилие. Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В конце концов, конфликт перерос в драку. По словам подозреваемого, он ударил женщину несколько раз по голове, а потом задушил руками", – рассказали правоохранители.

Сейчас подозреваемый задержан. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства.

Напомним, в Запорожье на глазах у патрульной зарезали мужчину.