На пункте пропуска "Ягодин" служебный пес нашел сумку с наркотиками (фото)
Лабрадор Вегас унюхал трамадол в фуре, приехавшей из Польши
На пункте пропуска "Ягодин" вчера ночью правоохранители задержали гражданина Германии, который пытался перевезти через границу психотропные вещества, сообщает Госпогранслужба.
Фура, которой управлял 56-летний гражданин Германии, въезжала в Украину из Польши. Сумку с препаратами обнаружил служебный лабрадор Вегас, она была спрятана в кабине грузовика.
В ходе дальнейшего осмотра, среди личных вещей водителя пограничники обнаружили 250 таблеток трамадола и 90 таблеток диазепама, которые запрещены для перемещения через государственную границу.
О выявлении уголовного преступления, предусмотренного ст. 307 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", проинформирован районный отдел Национальной полиции.
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