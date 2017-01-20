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На пункте пропуска "Ягодин" служебный пес нашел сумку с наркотиками (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/84_main.1484906826.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/84_tn.1484906826.jpg Происшествия и криминал Лабрадор Вегас унюхал трамадол в фуре, приехавшей из Польши

На пункте пропуска "Ягодин" служебный пес нашел сумку с наркотиками (фото)

Сегодня, 12:06

Лабрадор Вегас унюхал трамадол в фуре, приехавшей из Польши

На пункте пропуска "Ягодин" вчера ночью правоохранители задержали гражданина Германии, который пытался перевезти через границу психотропные вещества, сообщает Госпогранслужба.

Фура, которой управлял 56-летний гражданин Германии, въезжала в Украину из Польши. Сумку с препаратами обнаружил служебный лабрадор Вегас, она была спрятана в кабине грузовика.

В ходе дальнейшего осмотра, среди личных вещей водителя пограничники обнаружили 250 таблеток трамадола и 90 таблеток диазепама, которые запрещены для перемещения через государственную границу.

О выявлении уголовного преступления, предусмотренного ст. 307 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", проинформирован районный отдел Национальной полиции.
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Источник:

"Сегодня"

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