На трассе Киев-Одесса ограничили движение грузовиков

Сегодня, 10:36

Временное ограничение движения ввели для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на участке от 143 км до 274 км

Фото: AFP
Фото: AFP

Из-за непогоды на трассе М-05 Киев-Одесса ограничили движение грузовиков.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"В связи с резким ухудшением погодных условий (снегопады, метели, сильные заносы, резкое понижение температуры, сильный ветер до 15-20 м / с), с целью недопущения ДТП и образования заторов в движении, с 07-00 08.02.2017 на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, участок от 143 до 274 км, вводится временное ограничение движения для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта", – говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" также отметили, что сегодня с 9.30 сняты ограничения движения по автомобильной дороге Н-03 Житомир-Черновцы в Хмельницкой области и на автодороге Р-08 НемировЯмполь, участок 35-115 км, в Винницкой области.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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