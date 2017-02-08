На трассе Киев-Одесса ограничили движение грузовиков

Временное ограничение движения ввели для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на участке от 143 км до 274 км

Из-за непогоды на трассе М-05 Киев-Одесса ограничили движение грузовиков.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"В связи с резким ухудшением погодных условий (снегопады, метели, сильные заносы, резкое понижение температуры, сильный ветер до 15-20 м / с), с целью недопущения ДТП и образования заторов в движении, с 07-00 08.02.2017 на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, участок от 143 до 274 км, вводится временное ограничение движения для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта", – говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" также отметили, что сегодня с 9.30 сняты ограничения движения по автомобильной дороге Н-03 Житомир-Черновцы в Хмельницкой области и на автодороге Р-08 Немиров – Ямполь, участок 35-115 км, в Винницкой области.