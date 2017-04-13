На волосок от смерти: ребенок выбежал на проезжую часть под колеса грузовика

В социальных сетях появилось жуткое видео из российского Благовещенска, снятое на видеорегистратор автомобиля, следовавшего за грузовиком.



На опубликованных кадрах грузовик едет по крайней полосе и в какой-то момент на дорогу, заигравшись, выбегает мальчик. Водитель среагировал молниеносно и успел повернуть машину влево. Трагедии удалось избежать. На замедленном воспроизведении отчетливо видно, что ребенок находился в нескольких сантиметрах от тяжелой машины.

