На волосок от смерти: ребенок выбежал на проезжую часть под колеса грузовика
Реакция водителя спасла жизнь ребенка, который находился в нескольких сантиметрах от машины
В социальных сетях появилось жуткое видео из российского Благовещенска, снятое на видеорегистратор автомобиля, следовавшего за грузовиком.
На опубликованных кадрах грузовик едет по крайней полосе и в какой-то момент на дорогу, заигравшись, выбегает мальчик. Водитель среагировал молниеносно и успел повернуть машину влево. Трагедии удалось избежать. На замедленном воспроизведении отчетливо видно, что ребенок находился в нескольких сантиметрах от тяжелой машины.
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