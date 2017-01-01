Над зданием Закарпатской ОГА вывесили сепаратистский флаг (фото)

Флаг провокаторов был сорван со здания ОГА, а виновные задержаны и дают показания в СБУ

Незадолго до наступления Нового года, активисты организации "Подкарпатская Русь", которые выступают за автономию Закарпатской области, вывесили около здания облгосадминистрации флаг своей организации.

Об этом сообщил глава организации "Карпатська Січ" Тарас Деяк на своей странице в Facebook, а также опубликовал фотографии с места происшествия.

Активист рассказал, что провокаторы выступают за автономию Закарпатья и считают Украину оккупантом. По его словам, финансируются сепаратисты Москвой.

Позже Деяк сообщил, что флаг провокаторов был сорван со здания ОГА, а виновные задержаны и дают показания в СБУ.

"Мы не допустим дестабилизации края и распространение сепаратистской пропаганды. 2017 год – год вашего фиаско, мы "позаботимся" о вас", – написал Деяк.