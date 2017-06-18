Нападение на участников Марша равенства в Киеве: полиция раскрыла детали

Одного из злоумышленников полицейские задержали и доставили в управление полиции

В столице на Контрактовой площади через три часа после окончания Марша равенства напали на нескольких его участников.

Как сообщает пресс-секретарь ГУ Нацполиции Украины в Киеве Оксана Блищик, полицейские задержали одного из злоумышленников, которые набросились на участников "Марша равенства" в центре Киева спустя три часа после его окончания.

"Происшествие произошло на Контрактовой площади через 3:00 после завершения мероприятия: пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а их обидчика доставили в Подольское управление полиции. Других нападающих разыскивают", – написала она в своей странице в Фейсбук в воскресенье днем.

По словам Блищик, предварительно установлено, что группа неизвестных подбежали к мужчинам, брызнули одному в лицо газовым баллончиком, а другому нанесли телесные повреждения.

Одного из злоумышленников полицейские задержали и доставили в Подольское управление полиции. С ним общаются оперативники и следователи. Задержанный – киевлянин, 1995 г.р. У него изъяли балаклаву, газовый баллончик и капу.

Пострадавшим, 1980 и 1984 г.р., вызвали "скорую", сотрудники которой оказали им медицинскую помощь и доставили в больницу.

"Событие должным образом зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства. Сообщников нападавшего ищут", – написала Блищик.

Напомним, сегодня в столице прошел Марш Равенства. Службу в центральной части столицы несли более 5000 правоохранителей.

Ранее в полиции сообщили, что на Марше равенства задержали 6 человек. Также в полиции сообщили, что во время Марша у нескольких молодых людей правоохранители обнаружили балаклавы и газовые баллончики.