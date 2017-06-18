Нападение на участников Марша равенства в Киеве: полиция раскрыла детали

Вчера, 17:13

Одного из злоумышленников полицейские задержали и доставили в управление полиции 

В Киеве прошел Марш равенства. Фото: Апостроф
В Киеве прошел Марш равенства. Фото: Апостроф

В столице на Контрактовой площади через три часа после окончания Марша равенства напали на нескольких его участников.

Как сообщает пресс-секретарь ГУ Нацполиции Украины в Киеве Оксана Блищик, полицейские задержали одного из злоумышленников, которые набросились на участников "Марша равенства" в центре Киева спустя три часа после его окончания.

"Происшествие произошло на Контрактовой площади через 3:00 после завершения мероприятия: пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а их обидчика доставили в Подольское управление полиции. Других нападающих разыскивают", – написала она в своей странице в Фейсбук в воскресенье днем.

18927669_1345144755541292_3251169206598631424_n

По словам Блищик, предварительно установлено, что группа неизвестных подбежали к мужчинам, брызнули одному в лицо газовым баллончиком, а другому нанесли телесные повреждения.

Одного из злоумышленников полицейские задержали и доставили в Подольское управление полиции. С ним общаются оперативники и следователи. Задержанный – киевлянин, 1995 г.р. У него изъяли балаклаву, газовый баллончик и капу.

Пострадавшим, 1980 и 1984 г.р., вызвали "скорую", сотрудники которой оказали им медицинскую помощь и доставили в больницу.

"Событие должным образом зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства. Сообщников нападавшего ищут", – написала Блищик.

19087437_1345144758874625_1923433865800581120_n

Напомним, сегодня в столице прошел Марш Равенства. Службу в центральной части столицы несли более 5000 правоохранителей.

Ранее в полиции сообщили, что на Марше равенства задержали 6 человек. Также в полиции сообщили, что во время Марша у нескольких молодых людей правоохранители обнаружили балаклавы и газовые баллончики.
Киев, полицейские, следователи, марш равенства, газовый баллончик

Вы сейчас просматриваете новость "Нападение на участников Марша равенства в Киеве: полиция раскрыла детали ". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Фото: Pixabay

В полиции рассказали о провокации противников ЛГБТ

Вчера, 16:32

В помещении фастфуда возник конфликт из-за радужного браслета  

Происшествия и криминал

Марш равенства в Киеве. Фото: Апостроф

В Киеве избили двух представителей ЛГБТ после Марша равенства

Вчера, 15:00

В центре города ходят люди, которые разыскивают участников Марша 

Происшествия и криминал

Марш равенства ЛГБТ-сообщества Киевпрайд-2017. Фото: Апостроф

Марш равенства в Киеве: полиция рассказала о пострадавших

Вчера, 14:02

Двое полицейских получили легкие телесные повреждения во время столкновений

Происшествия и криминал

Марш равенства в Киеве завершился: противники шествия продолжают стычки с полицией

Вчера, 11:41

Полиция задержала 7 человек, которые нарушали общественный порядок в центре столицы

Происшествия и криминал

Фото: facebook.com/Оксана Блищик

Марш равенства в Киеве: полиция взяла в кольцо противников шествия

Вчера, 11:06

Колонна участников Марша равенства изменила свой маршрут

Происшествия и криминал

Марш равенства в Киеве: появилось видео первых столкновений

Вчера, 10:16

Националисты попытались атаковать участников Марша равенства 

Транспорт

Транспорт будет объезжать Марш равенства

В центре Киева перекроют дороги ради Марша равенства: как будет ездить городской транспорт

16 Июня, 19:33

Автобусы и троллейбусы изменят маршруты, возможно закрытие двух станций метро

Власть

Фото: Pixabay

Названа дата гей-парада в Киеве

11 Июня, 13:25

Лещенко отмечает важность проведения "Марша равенства" в столице 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования