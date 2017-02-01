Наркотики на 20 млн грн и оружие: в Запорожской области задержан криминальный авторитет (фото,видео)

Сегодня, 17:56

Мужчина непосредственно отвечал за снабжение, хранение, оптовый сбыт наркотических средств и психотропных веществ


Видео: полиция

В Запорожской области правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся сбытом наркотиков. Во время обысков изъято почти три килограмма кокаина, около 0,5 кг гашиша, 15 граммов героина, по 100 граммов амфетамина и опия, а также около тысячи таблеток "Экстази".

Кроме того, правоохранители нашли огнестрельное оружие, взрывчатку и детонаторы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

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Фото: полиция

Полиция задержала основного фигуранта дела – криминального авторитета. Мужчина непосредственно отвечал за снабжение, хранение и оптовый сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

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Фото: полиция

В полиции отмечают, что банда наркоторговцев имела очень разветвленные связи в преступной среде, как на территории Украины, так и за ее пределами. В своей деятельности ее члены придерживались чрезвычайных уровней конспирации.

Сейчас подозреваемый задержан. На данный момент избирается мера пресечения, проводятся дальнейшие действия, направленные на выявление остальных членов группировки и канала поставки.

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Фото: полиция

Задержанному гражданину грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве выявили канал контрабандной "Экстази". Психотропное вещество в столицу привез 29-летний житель Буковины.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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