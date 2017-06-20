Насильник ребенка из Житомира говорит, что он психически болен – полиция

Сегодня, 13:27

На момент преступления мать пострадавшего пятилетнего мальчика находилась в общежитии в состоянии алкогольного опьянения


Комментарий житомирских правоохранителей. Видео: полиция

17-летний парень, который изнасиловал пятилетнего мальчика в общежитии Житомира, утверждает, что у него есть психические расстройства.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

По данным правоохранителей, сейчас назначена экспертиза, по результатам которой будет приниматься решение о вменяемости подозреваемого.  

"17-летний сообщил, что якобы еще с его детства с ним тоже обращались ненадлежащим образом, и у него была какая-то детская обида. В настоящее время он хочет показать себя как человек, имеющий психические расстройства здоровья. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Будем уже смотреть в ходе следствия, будет ли он признан вменяемым", – сказал заместитель начальника ГУНП в Житомирской области Валерий Бондар. 

В полиции также отметили, что на момент преступления мать пострадавшего пятилетнего мальчика находилась в общежитии в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос о лишении ее родительских прав.

Напомним, 17 июня в общежитии Житомира 17-летний сосед пятилетнего мальчика, студент 1-го курса житомирского профессионально-технического училища, игрушкой заманил ребенка и изнасиловал.  

Досудебное расследование начато по ст. 153 ("Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом") Уголовного кодекса Украины. Также полицейские работают с семьями обоих участников происшествия.

Парню грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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