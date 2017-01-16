Неизвестный открыл стрельбу на фестивале электронной музыки в Мексике (видео)

Очевидцы засняли разбегающихся в панике людей, а также на кадрах можно видеть тело одного из убитых, которое лежит посреди улицы

По сообщениям очевидцев, неизвестный открыл стрельбу на фестивале электронной музыки, который с 2008 года проходит в городке Плая-дель-Кармен на берегу Карибского моря. Один из гостей фестиваля DJ Jackmaster у себя в твиттере написал о "4-5 убитых, много раненных".



На кадрах заснятых очевидцами можно видеть разбегающихся в панике людей, а также можно увидеть тело одного из убитых, лежащее посреди улицы.



