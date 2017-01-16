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Неизвестный открыл стрельбу на фестивале электронной музыки в Мексике (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7886/5_main.1484565855.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/5_tn.1484565855.jpg Происшествия и криминал Очевидцы засняли разбегающихся в панике людей, а также на кадрах можно видеть тело одного из убитых, которое лежит посреди улицы

Неизвестный открыл стрельбу на фестивале электронной музыки в Мексике (видео)

Сегодня, 13:24

Очевидцы засняли разбегающихся в панике людей, а также на кадрах можно видеть тело одного из убитых, которое лежит посреди улицы


По сообщениям очевидцев, неизвестный открыл стрельбу на фестивале электронной музыки, который с 2008 года проходит в городке Плая-дель-Кармен на берегу Карибского моря. Один из гостей фестиваля DJ Jackmaster у себя в твиттере написал о "4-5 убитых, много раненных".

На кадрах заснятых очевидцами можно видеть разбегающихся в панике людей, а также можно увидеть тело одного из убитых, лежащее посреди улицы. 

 
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