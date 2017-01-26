Непогода на юге Италии: автомобиль провалился в яму образовавшуюся на дороге (видео)

Сегодня, 13:01

Красный уровень угрозы объявлен на юге Италии из-за штормового ветра и многодневных ливней


В Калабрии многодневные проливные дожди вызвали разливы рек и оползни. Во многих городах региона, в том числе в Реджо-ди-Калабрия, из-за разгула стихии власти были вынуждены закрыть школы.

 
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