Непогода на юге Италии: автомобиль провалился в яму образовавшуюся на дороге (видео)
Красный уровень угрозы объявлен на юге Италии из-за штормового ветра и многодневных ливней
В Калабрии многодневные проливные дожди вызвали разливы рек и оползни. Во многих городах региона, в том числе в Реджо-ди-Калабрия, из-за разгула стихии власти были вынуждены закрыть школы.
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