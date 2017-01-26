Непогода на юге Италии: автомобиль провалился в яму образовавшуюся на дороге (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7918/66_main.1485388055.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7918/66_tn.1485388055.jpg 2017-01-26T13:01:24+02:00 Происшествия и криминал Красный уровень угрозы объявлен на юге Италии из-за штормового ветра и многодневных ливней