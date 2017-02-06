Непогода в Украине: движение ограничили в Житомирской области

Сегодня, 13:32

Ограничено движения грузового и крупногабаритного транспорта по трассам Киев – Чоп и Киев-Ковель-Яготин в пределах области

С 12:00 введено ограничение движения грузовиков. Фото: meteoprog.ua
С 12:00 введено ограничение движения грузовиков. Фото: meteoprog.ua

Из-за непогоды на трассах Киев – Чоп и Киев-Ковель-Яготин в Житомирской области ограничили движение грузовиков.

Об этом сообщает Управления безопасности дорожного движения Нацполиции.

"С 12:00 введено ограничение движения грузового и крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам М-06 Киев – Чоп и М-07 Киев-Ковель-Яготин в пределах Житомирской области. Обращаемся к водителям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.

Напомним, сегодня утром из-за снегопада пробки в столице достигли 10 баллов. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Киев запретили въезд грузового транспорта, а работа наземного общественного транспорта в столице организована по специальному режиму движения.

Добавим, что движение грузовиков также ограничено в Черкасской области на дорогах общего пользования, а именно: М-05 Киев – Одесса (км 143 + 028 – км 274 + 360); Н-01Киев –  Знаменка (км 123 + 850 – км 241 + 622); Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через г. Кременчуг) (км 81 + 300 – км 169 + 117). 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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