Непогода в Украине: движение транспорта ограничено в четырех областях

Сегодня, 11:56

Временное ограничение движения введено в Черкасской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областях

Фото: meteoprog.ua
Фото: meteoprog.ua

В четырех областях Украины введено ограничение движения транспорта из-за ухудшения погодных условий и гололеда на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Службой автомобильных дорог в Черкасской области с 10:30 ч. 3 февраля на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Черкасской области введено временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта.

Водителей и перевозчиков призывают воздержаться от поездок, быть внимательными и осторожными за рулем.

По информации "Укравтодора", в связи с ухудшением погодных условий с 5:00 часов утра 3 февраля в Хмельницкой и Винницкой областях также введено ограничение движения для грузового транспорта и автобусов всей сетью автодорог местного значения. В Киевской области с 8.30 часов введены ограничения движения автобусов и большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Киевской области.

Напомним, в конце недели на смену лютым морозам в Украину придут дожди и потепление. В субботу-воскресенье теплее всего будет на Западе. Воздух днем прогреется от –3 до 7 градусов тепла, а ночью ожидается от –4 до +4 °С. На Севере ожидается мокрый снег с дождем. Днем от –3 до 2 °С, а ночью — до 8 градусов мороза. В центральных областях метеорологи тоже прогнозируют дождь с мокрым снегом.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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