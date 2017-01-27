Несчастный случай на хоккее: девочке разбили лицо шайбой (видео)
Нападающий неудачно подставил клюшку под шайбу и та улетела на трибуну, где разбила губу маленькой болельщице
Во время хоккейного матча нападающий неудачно подставил клюшку под шайбу и та улетела на трибуну. Сидевшая там маленькая девочка не успела увернуться от летящего диска, и он в кровь разбил ей губу.
Хоккеисты сразу стали сигнализировать врачам, чтобы те оказали помощь юной болельщице, которая вместе с родителями бегом покинула трибуну.
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