Невезучий велосипедист попал сразу под три автомобиля

Сегодня, 18:38

Несмотря на сильные удары, сбитому велосипедисту удалось выжить


Жуткий инцидент произошел в китайской провинции Цзянсу. Неназванного велосипедиста последовательно сбили три автомобиля, однако ему удалось выжить. ДТП, которое едва не завершилось трагедией, зафиксировали камеры наблюдения, сообщает Mirror.

На опубликованных кадрах запечатлено, как автомобиль сбивает велосипедиста, тот вылетает с сидения и приземляется на асфальт. Водитель выбегает из машины и бежит к пострадавшему, однако через несколько секунд на них наезжает еще один автомобиль, а сразу после этого – третий.

Несмотря на сильные удары, сбитому велосипедисту удалось выжить. Его оперативно доставили в больницу, жизни мужчины ничто не угрожает. На всех участников аварии заведены уголовные дела.
 
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