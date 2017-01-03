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Николаевский таксист избил пассажира авто http://www.segodnya.ua/img/article/7853/26_main.1483442819.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/26_tn.1483442819.jpg Происшествия и криминал Мужчина отказался платить за проезд и оказался на больничной койке 

Николаевский таксист избил пассажира авто

Сегодня, 19:00

Мужчина отказался платить за проезд и оказался на больничной койке 

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В Николаевской области водитель такси избил пассажира.

34-летнему местному жителю врачи поставили диагноз "тяжелые травмы внутренних органов", – сообщает пресс-служба полиции.

"Как выяснилось, телесные повреждения пострадавший получил от водителя такси. По словам травмированного, он отказался платить за проезд, и когда пытался выйти из транспортного средства, водитель несколько раз ударил его и, забрав мобильный телефон, сообщил, что отдаст средство связи в обмен на уплату за проезд. Заявитель пришел домой, но его самочувствие ухудшилось, и каретой скорой помощи он был доставлен в больницу", – рассказали в полиции Николаевской области.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.

Начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.355 УК Украины "Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств". Водителю такси теперь грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сайт "Сегодня.ua"  узнал, что делать в сложной ситуации и как обезопасить себя от неадекватного водителя такси. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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