Николаевский таксист избил пассажира авто

В Николаевской области водитель такси избил пассажира.

34-летнему местному жителю врачи поставили диагноз "тяжелые травмы внутренних органов", – сообщает пресс-служба полиции.

"Как выяснилось, телесные повреждения пострадавший получил от водителя такси. По словам травмированного, он отказался платить за проезд, и когда пытался выйти из транспортного средства, водитель несколько раз ударил его и, забрав мобильный телефон, сообщил, что отдаст средство связи в обмен на уплату за проезд. Заявитель пришел домой, но его самочувствие ухудшилось, и каретой скорой помощи он был доставлен в больницу", – рассказали в полиции Николаевской области.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.

Начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.355 УК Украины "Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств". Водителю такси теперь грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сайт "Сегодня.ua" узнал, что делать в сложной ситуации и как обезопасить себя от неадекватного водителя такси.