Обвал гигантской трубы в Черкасской области: котельная работает в аварийном режиме (видео)

Сегодня, 10:46

Теплоснабжение населению возобновлено, здание котельной невредимо, погибших и травмированных в результате происшествия нет

Место происшествия. Фото: ГСЧС
Место происшествия. Фото: ГСЧС

В Черкасской области завершены работы по очистке территории от обломков и конструкций обвалившейся дымовой трубы. Газовая котельная работает в аварийном режиме, теплоснабжение населению восстановлено. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил пресс-секретарь начальника управления ГосЧС в Черкасской области Константин Проценко.

"На утро 30 января работы по очистке территории от обломков и конструкций дымовой трубы завершены. Теплоснабжение населению возобновлено. Котельная работает в аварийном режиме для поддержания температуры теплоносителя в домах на минимально достаточном уровне. На ряде объектов критической инфраструктуры введены в действие и используются возможности аварийных теплогенерирующих станций, а также развернуты пункты обогрева", – отметил он.

Проценко напомнил, что здание котельной невредимо, погибших и травмированных в результате происшествия нет.

Место происшествия. Видео: ГСЧС

"На протяжении суток в районной госадминистрации состоялось три заседания штаба Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, к работе в котором были привлечены представители всех аварийных служб города, а также соответствующих ведомственных организаций", – добавил он.

Напомним, 29 января, в городе Монастырище Черкасской области, на улице Соборной, произошло разрушение дымовой трубы газовой котельной КП "Теплокоммунэнерго". По данным ГСЧС, труба высотой 80 метров была построена в 1980 году. В результате происшествия произошло разрушение 60 метров ее верхней части. Из-за этого без теплоснабжения остались около 2 000 абонентов – ориентировочно 5 000 человек из 13 100 проживающих в районном центре.
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