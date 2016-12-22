Опасная ловушка: в Лубнах хотели взорвать подъезд многоэтажки (фото)

На дверную ручку входной двери повесили гранату, а рядом поставили бутылку с огнеопасной жидкостью

В Лубнах Полтавской области неизвестные хотели взорвать подъезд многоэтажки.

Как сообщает пресс-служба полиции, сегодня ночью на четвертом этаже дома обнаружили гранату, привязанную к входной двери в одну из квартир здания.

Фото: полиция

"Установлено, что на 4 этаже многоквартирного дома, на дверной ручке входной двери в квартиру 41-летнего мужчины находится предмет, похожий на гранату. Рядом с дверью – пластиковая бутылка объемом 2 литра, заполненная жидкостью с характерным запахом ацетона. Специалистами данный предмет (предварительно, гранату Ф-1) было выведено из боевого положения, изъято и направлено на экспертизу", – отмечает полиция.

Фото: полиция

Фото: полиция

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в городе Шепетовка Хмельницкой области в результате взрыва гранаты погиб 35-летний мужчина, а трое его товарищей получили ранения.