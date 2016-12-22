Опасная ловушка: в Лубнах хотели взорвать подъезд многоэтажки (фото)
На дверную ручку входной двери повесили гранату, а рядом поставили бутылку с огнеопасной жидкостью
В Лубнах Полтавской области неизвестные хотели взорвать подъезд многоэтажки.
Как сообщает пресс-служба полиции, сегодня ночью на четвертом этаже дома обнаружили гранату, привязанную к входной двери в одну из квартир здания.
Фото: полиция
"Установлено, что на 4 этаже многоквартирного дома, на дверной ручке входной двери в квартиру 41-летнего мужчины находится предмет, похожий на гранату. Рядом с дверью – пластиковая бутылка объемом 2 литра, заполненная жидкостью с характерным запахом ацетона. Специалистами данный предмет (предварительно, гранату Ф-1) было выведено из боевого положения, изъято и направлено на экспертизу", – отмечает полиция.
Фото: полиция
Фото: полиция
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее в городе Шепетовка Хмельницкой области в результате взрыва гранаты погиб 35-летний мужчина, а трое его товарищей получили ранения.
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