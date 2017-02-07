Пациенты психбольницы в Сумской области массово умирают от пневмонии

Восемь пациентов областной психбольницы на Сумщине умерли от пневмонии из-за халатности медперсонала. Такие подозрения имеет прокуратура, следователи которой уже начали эксгумацию тел. Причиной смерти врачи указали ишемическую болезнь сердца.

По факту пыток больных полиция ведет следствие. И если подозрения прокуратуры подтвердятся – медперсоналу грозит ответственность по еще одной статьей.

"Санкция статьи 140 УК – ненадлежащее исполнение обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками предусматривает лишение права занимать определенные должности на срок до 5 лет. И самая тяжелая мера наказания – лишение свободы до двух лет", – отметил заместитель руководителя Ахтырской местной прокуратуры в Сумской области Владимир Шилов.

Напомним, скандал вокруг больницы разгорелся месяц назад, когда областные чиновники узнали, что в палатах всего 9 градусов тепла. Тогда оттуда вывезли часть пациентов, одна женщина – за неделю умерла от пневмонии.