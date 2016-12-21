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Патрульный спас жизнь трехлетнему мальчику в Сумах (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7817/61_main.1482340631.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/61_tn.1482340631.jpg Происшествия и криминал Ребенка пытались привести в сознание в течение четырех минут. По словам полицейского, малыш пережил клиническую смерть

Патрульный спас жизнь трехлетнему мальчику в Сумах (видео)

Вчера, 19:17

Ребенка пытались привести в сознание в течение четырех минут. По словам полицейского, малыш пережил клиническую смерть


Полицейский вместе с медсестрой спасли жизнь трехлетнему мальчику. Видео: полиция

В Сумах патрульный полицейский вместе с медсестрой спасли жизнь трехлетнему мальчику, который в детском садике подавился блинчиком.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

В свой выходной день, 19 декабря, инспектор патрульной полиции Сергей Головань Сергей пошел за дочкой в детский сад.

Пока мужчина ждал дочь, неподалеку раздевалки раздался детский плач и крики.

Полицейский увидел, как мальчик начинает терять сознание. Пока воспитатели вызвали медсестру, патрульный предоставил ребенку неотложную медицинскую помощь. Нельзя было терять ни секунды – ребенок не дышал.

Почти сразу к спасению присоединилась медсестра детского сада.

Мальчика реанимировали в течение четырех минут. По словам полицейского, малыш пережил клиническую смерть.

"Мы делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. На пятый или шестой раз после вдыхания и непрямого массажа сердца ребенок подал признаки жизни.  Это было настолько приятно, что мы совместными усилиями реанимировали ребенка. Даже было такое, что пробегала слеза, потому что еще одну жизнь сохранили", – рассказывает инспектор патрульной полиции Сергей Головань.

На место вызвали скорую и маму спасенного ребенка.

На следующий день маленький Николай снова пошел в садик. К счастью, ребенок чувствует себя хорошо. Оказалось, что в день спасения мальчик праздновал день рожденье, ему исполнилось 3 года.

Напомним, на прошлой неделе 13-летний школьник помог спасти двух девочек, провалившихся под лед на Днепре в Черкассах. Парень находился на месте происшествия до прибытия спецслужб и смог самостоятельно вытащить на берег одну из пострадавших. Еще одну девочку спасли полицейские и бойцы ГСЧС. Пострадавших детей госпитализировали в больницу.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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