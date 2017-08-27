Под Львовом поезд разрезал человека пополам
Работниками полиции устанавливаются личность погибшего и причины происшествия
Во Львовской области в районном центре Дрогобыч поезд переехал мужчину.
Как сообщает Департамент гражданской защиты Львовской ОГА, тело мужчины, ориентировочно, 35-40 лет было обнаружено местными жителями в субботу, 26 августа, около 21.40 на железнодорожных путях станции "Дрогобыч".
Работниками полиции устанавливаются личность погибшего и причины происшествия.
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Как пишет УНИАН, тело мужчины, обнаруженное на железнодорожной станции "Дрогобыч", было разделено на две части. По данным экспертов, характер травм свидетельствует о наезде поезда.
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