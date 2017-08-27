Под Львовом поезд разрезал человека пополам

Сегодня, 11:45

Работниками полиции устанавливаются личность погибшего и причины происшествия

Во Львовской области погиб мужчина 35-40 лет. Фото: elitefon.ru
Во Львовской области погиб мужчина 35-40 лет. Фото: elitefon.ru

Во Львовской области в районном центре Дрогобыч поезд переехал мужчину.

Как сообщает Департамент гражданской защиты Львовской ОГА, тело мужчины, ориентировочно, 35-40 лет было обнаружено местными жителями в субботу, 26 августа, около 21.40 на железнодорожных путях станции "Дрогобыч".

Работниками полиции устанавливаются личность погибшего и причины происшествия.

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Как пишет УНИАН, тело мужчины, обнаруженное на железнодорожной станции "Дрогобыч", было разделено на две части. По данным экспертов, характер травм свидетельствует о наезде поезда. 
поезд

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