Под Львовом поезд разрезал человека пополам

Во Львовской области в районном центре Дрогобыч поезд переехал мужчину.

Как сообщает Департамент гражданской защиты Львовской ОГА, тело мужчины, ориентировочно, 35-40 лет было обнаружено местными жителями в субботу, 26 августа, около 21.40 на железнодорожных путях станции "Дрогобыч".

Работниками полиции устанавливаются личность погибшего и причины происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Харьковской области парень погиб под поездом

Как пишет УНИАН, тело мужчины, обнаруженное на железнодорожной станции "Дрогобыч", было разделено на две части. По данным экспертов, характер травм свидетельствует о наезде поезда.