Под Одессой зверски избили журналиста

Сегодня, 15:06

Варшанидзе связывает нападение со своей журналистской деятельностью 


В Овидиополе Одесской области вчера вечером жестоко избили журналиста, главного редактора местной газеты "Надднестрянская правда" Романа Варшанидзе.

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Об этом он рассказал в своем видео обращении после инцидента.

По словам Варшанидзе, злоумышленники расставили перед его автомобилем доски с гвоздями, чтобы пробить шины. Журналист вышел, что убрать и в этот момент подвергнся нападению лиц, вооруженных железными битами.

"Получив первый удар в голову, начал обороняться, в результате чего один из нападавших потерял ключи от своего автомобиля, что и позволило установить преступников очень быстро — спасибо, наша овидиопольская полиция сработала быстро", – рассказал журналист.

Он также сообщил, что трое нападавших являются жителями Черноморска, спортсменами из одного из кикбоксерских клубов. Все он они задержаны.

Варшанидзе связывает нападение со своей журналистской деятельностью.          
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