Под Винницей внедорожник с подростками протаранил грузовик: есть погибший и много пострадавших

17-летний пассажир погиб на месте, водитель иномарки с политравмой и многочисленными переломами находится в больнице

Под Винницей в ужасном ДТП погиб 17-летний парень, еще пять человек получили травмы.

ДТП произошло 19 июня в селе Якушинцы Винницкого района. Вблизи местного кафе столкнулись КамАЗ и внедорожник Suzuki Grand Vitara, сообщает пресс-служба областной полиции.

В результате ДТП пострадали водитель иномарки и пятеро его пассажиров. Один из раненых погиб до приезда бригады скорой помощи.

"19-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara столкнулся с КамАЗом, который двигался впереди в попутном направлении. От удара внедорожник, в котором, кроме водителя, находились еще пятеро несовершеннолетних пассажиров, перевернулся. Один из пострадавших – 17-летний житель Винницы – погиб на месте происшествия. Четверо пассажиров, среди которых трое девушек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу", – информируют в полиции.

После оказания медицинской помощи двух пострадавших девушек врачи отпустили домой.

Водитель Suzuki Grand Vitara с политравмой и многочисленными переломами находится в больнице.

Сейчас следствие назначило проведение ряда экспертиз, по результатам которых будет установлена причина ДТП.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Виновникам ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черниговской области автомобиль столкнулся с придорожным деревом. В результате аварии два человека скончались в карете скорой помощи, еще трое пострадавших доставлены в больницу.