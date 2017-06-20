Под Винницей внедорожник с подростками протаранил грузовик: есть погибший и много пострадавших

Сегодня, 11:57

17-летний пассажир погиб на месте, водитель иномарки с политравмой и многочисленными переломами находится в больнице


От удара внедорожник перевернулся. Фото: полиция

От удара внедорожник перевернулся. Фото: полиция

От удара внедорожник перевернулся. Фото: полиция

От удара внедорожник перевернулся. Фото: полиция

От удара внедорожник перевернулся. Фото: полиция

От удара внедорожник перевернулся. Фото: полиция

От удара внедорожник перевернулся. Фото: полиция

От удара внедорожник перевернулся. Фото: полиция

Под Винницей в ужасном ДТП погиб 17-летний парень, еще пять человек получили травмы.

ДТП произошло 19 июня в селе Якушинцы Винницкого района. Вблизи местного кафе столкнулись КамАЗ и внедорожник Suzuki Grand Vitara, сообщает пресс-служба областной полиции.

В результате ДТП пострадали водитель иномарки и пятеро его пассажиров. Один из раненых погиб до приезда бригады скорой помощи.

"19-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara столкнулся с КамАЗом, который двигался впереди в попутном направлении. От удара внедорожник, в котором, кроме водителя, находились еще пятеро несовершеннолетних пассажиров, перевернулся. Один из пострадавших – 17-летний житель Винницы – погиб на месте происшествия. Четверо пассажиров, среди которых трое девушек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу", – информируют в полиции.  

После оказания медицинской помощи двух пострадавших девушек врачи отпустили домой.

Водитель Suzuki Grand Vitara с политравмой и многочисленными переломами находится в больнице.

Сейчас следствие назначило проведение ряда экспертиз, по результатам которых будет установлена причина ДТП.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Виновникам ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черниговской области автомобиль столкнулся с придорожным деревом. В результате аварии два человека скончались в карете скорой помощи, еще трое пострадавших доставлены в больницу. 
авария, ДТП, фото, видео, Винница, водитель, пассажир, иномарки, погиб, подростки, грузовик, внедорожник, автомобиль, пятеро

Вы сейчас просматриваете новость "Под Винницей внедорожник с подростками протаранил грузовик: есть погибший и много пострадавших ". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Проспект Победы в Киеве частично остановился из-за масштабного ДТП

Сегодня, 09:22

Утром на дороге столкнулись пять автомобилей  

Одесса

В Одесской области в аварии на трассе погибли два человека. Фото: Land Rover

В Одесской области произошло смертельное ДТП с двумя внедорожниками

Вчера, 23:56

В результате аварии погибли водитель и пассажир одного из автомобилей

Происшествия

В Киеве пьяный водитель протаранил четыре авто на светофоре

Вчера, 22:00

Трое пострадавших - с различными травмами

Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину

Подробности смертельного ДТП в Киеве: водитель, сбивший пешехода, вернулся на место аварии

Вчера, 19:58

Личность погибшей женщины устанавливают правоохранители, она перебегала дорогу в неположенном месте

Происшествия и криминал

ДТП в Запорожье. Фото: соцсети

В центре Запорожья легковушка перевернулась на крышу

Вчера, 19:20

Серьезное ДТП произошло у остановки общественного транспорта; в машине был только водитель

Запад

Смертельная авария возле Черновцов: ограда насквозь проткнула иномарку

Вчера, 17:53

В ДТП погибли три человека, еще двое попали в больницу, среди них - пятилетняя девочка

Запад

На Прикарпатье водитель насмерть сбил ребенка и бросил тело на берегу реки

Вчера, 16:45

По  дороге в больницу водитель решил, что потерпевший умер,  и развернул авто в противоположную сторону

Происшествия и криминал

Фото: ГСЧС

Автомобиль утонул в Днепре в Черкасской области

Вчера, 16:11

Мужчины пытались с помощью машины вытащить на берег прицеп с лодкой 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования