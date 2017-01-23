Под Житомиром погиб мужчина, выпав из маршрутки

В Житомирской районе, во время движения пригодной маршрутки, из салона микроавтобуса выпал мужчина.

От полученных травм пассажир погиб, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

"По предварительной информации, в с. Солнечном во время движения пригородного маршрутного автобуса под управлением 37-летнего житомирянина, произошло внезапное открытие дверей. В результате один из пассажиров, 67-летний местный житель, выпал из салона автобуса на дорогу. Мужчина получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия", – рассказывают правоохранители.

Сейчас начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, 21 декабря прошлого года в Сумах один из пассажиров маршрутки попал под правое заднее колесо транспортного средства. По словам очевидцев, автобус фактически переехала пешеходу голову. Тело мужчины лежало на тротуаре, а голова человека на проезжей части.