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Подробности обвала многоэтажки в Сумах: взрыв устроил психически больной житель дома (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/46_main.1483534138.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/46_tn.1483534138.jpg Происшествия и криминал Сам мужчина сейчас с травмами головы и термическими ожогами находится в реанимации. В результате его действий погибла соседка, проживавшая в квартире этажом ниже, еще несколько человек получили травмы

Подробности обвала многоэтажки в Сумах: взрыв устроил психически больной житель дома (фото)

Сегодня, 14:47

Сам мужчина сейчас с травмами головы и термическими ожогами находится в реанимации. В результате его действий погибла соседка, проживавшая в квартире этажом ниже, еще несколько человек получили травмы

Правоохранители назвал причину взрыва в многоэтажке Сум, в результате которого погибла 64-летняя женщина.

Как предварительно выяснили работники полиции Сум, взрыв произошел в результате возгорания газовоздушной смеси.

"Один из жителей дома, владелец квартиры на седьмом этаже, 59-летний мужчина, состоящий на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом, после семейной ссоры умышленно открыл на кухне вентили газовой плиты, напустил в помещение газ и поджег сигарету", – сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

В результате взрыва пострадали несколько жителей дома. Сам мужчина получил телесные повреждения и госпитализирован в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы с травмами головы и термическими ожогами лица, головы, грудной клетки, рук, ног – общей площадью около 20 % поверхности тела, 1-2 степени.

Погибла его соседка, проживавшая этажом ниже, 64-летняя пенсионерка.

С места происшествия в Сумскую областную клиническую больницу доставлена семья, проживавших в соседней квартире: 59-летняя владелица жилья, ее 31-летняя дочь и двое малолетних внуков, мальчики 9-ти и 7-ми лет. Медики оказали им всю необходимую помощь.

Взрывом разрушено перекрытие между двумя квартирами 6-го и 7-го этажей, повреждены перекрытия между этажами выше и ниже эпицентра взрыва, а также межкомнатные стены двух квартир. Взрывной волной выбиты стекла в этом и в соседних домах.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, работает личный состав Сумского отдела полиции и 26 единиц спасательной техники, аварийная газовая служба г. Сумы.

"С места происшествия эвакуированы 64 жителя дома, расселением людей занимаются городские власти. Наши сотрудники обеспечивают охрану общественного порядка и охрану поврежденного дома, чтобы не допустить в здание посторонних лиц и предупредить возможное мародерство, – комментирует ситуацию начальник ГУНП Сумской области Николай Лушпиенко. – По факту взрыва следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества), проводятся первоочередные следственные действия, опрашиваются свидетели и потерпевшие".

Напомним, событие произошло в областном центре вчера вечером, в 20:40, на улице Металлургов. Взрыв прогремел в квартире на седьмом этаже. Как сообщали в ГСЧС Украины, в целом повреждения различного характера получили пять квартир многоэтажки. За медицинской помощью обратилось 10 человек (трое детей, семеро взрослых), из которых восемь после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались. В результате взрыв погибла женщина 1952 г.р.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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