Подробности стрельбы в Полтаве: мужчина получил два пулевых ранения в голову (фото)

В Полтаве правоохранители задержали стрелка, ранившего мужчину в подъезде дома по улице Гожуливской.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, под подозрение попал житель одной из квартир дома. Экспертиза показала, что именно из его оружия стреляли в потерпевшего.

Место происшествия. Фото: полиция

"После осмотра места происшествия полицейские установили, что стреляли в мужчину из травматического оружия калибра 9 миллиметров. В ходе дальнейшей работы правоохранители выяснили, что подобное зарегистрированное оружие (устройство для отстрела резиновых пуль) есть у жителя одной из квартир данного подъезда. Владелец оружия свою причастность к инциденту сначала категорически отрицал. Однако, после изъятия пистолета и проведения баллистической экспертизы, которая показала, что выстрелы в потерпевшего были произведены именно из его оружия, 51-летний мужчина во всем признался", – рассказали в полиции.

Фото: полиция

Сам потерпевший, который получил два пулевых ранения в голову, сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Подозреваемому в покушении на убийство грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Напомним, на минувшей неделе в Киевском районе Полтавы произошла стрельба. В одном из домов по улице Гожуливской был обнаружен 39-летний мужчина с огнестрельными ранениями головы. По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).