Поезд покалечил парня в Запорожской области
25-летнему парню ампутировали левую голень, молодой человек работает наборщиком поездов
В Запорожской области 25-летний парень попал под поезд. Трагедия произошла 10 апреля в Пологах на железнодорожной дороге № 11. Молодой человек работал наборщиком поездов, пишет forpost.media.
В результате несчастного случая, 25-летнему парню ампутировали левую голень, сообщил изданию глава независимого профсоюза медиков Анатолий Сидоренко. Также пострадавший получил травматический шок первой степени.
Напомним, ранее в Полтаве молодая женщина погибла под колесами поезда.
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