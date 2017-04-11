Поезд покалечил парня в Запорожской области

Вчера, 11:04

25-летнему парню ампутировали левую голень, молодой человек работает наборщиком поездов

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Запорожской области 25-летний парень попал под поезд. Трагедия произошла 10 апреля в Пологах на железнодорожной дороге № 11. Молодой человек работал наборщиком поездов, пишет forpost.media.

В результате несчастного случая, 25-летнему парню ампутировали левую голень, сообщил изданию глава независимого профсоюза медиков Анатолий Сидоренко. Также пострадавший получил травматический шок первой степени.

Напомним, ранее в Полтаве молодая женщина погибла под колесами поезда.
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