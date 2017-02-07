Похитил на фронте: боец привез в Кропивницкий массу взрывчатки (фото)

Во время обыска правоохранители нашли почти три килограмма тротила в шашках, машинки для инициирования взрыва ПМ-4, электродетонаторы, минные взрыватели, почти 200 патронов различного калибра

В Кропивницком у военнослужащего изъяли взрывчатку, которую он привез из зоны боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленника почти три килограмма тротила в шашках, 600 граммов пластида, две машинки для инициирования взрыва ПМ-4, 15 электродетонаторов, две дымовые гранаты, девять капсюль-детонаторов КД-8А, 21 минный взрыватель, два запала, сигнальную ракету СХТ 40, почти 200 патронов различного калибра", – отмечают в спецслужбе.

По предварительным данным, военнослужащий похитил взрывчатку, находясь в районе проведения боевых действий.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в прошлом году в Черниговской области правоохранители обнаружили у бойца арсенал оружия.