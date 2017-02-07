Похитил на фронте: боец привез в Кропивницкий массу взрывчатки (фото)
Во время обыска правоохранители нашли почти три килограмма тротила в шашках, машинки для инициирования взрыва ПМ-4, электродетонаторы, минные взрыватели, почти 200 патронов различного калибра
У бойца нашли взрывчатку и патроны. Фото: СБУ
У бойца нашли взрывчатку и патроны. Фото: СБУ
У бойца нашли взрывчатку и патроны. Фото: СБУ
У бойца нашли взрывчатку и патроны. Фото: СБУ
В Кропивницком у военнослужащего изъяли взрывчатку, которую он привез из зоны боевых действий на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленника почти три килограмма тротила в шашках, 600 граммов пластида, две машинки для инициирования взрыва ПМ-4, 15 электродетонаторов, две дымовые гранаты, девять капсюль-детонаторов КД-8А, 21 минный взрыватель, два запала, сигнальную ракету СХТ 40, почти 200 патронов различного калибра", – отмечают в спецслужбе.
По предварительным данным, военнослужащий похитил взрывчатку, находясь в районе проведения боевых действий.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, в прошлом году в Черниговской области правоохранители обнаружили у бойца арсенал оружия.
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