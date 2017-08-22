Похитили тысячи гривен: супруги-пенсионеры стали жертвами мошенников
79-летняя женщина с мужем потеряли все, что собирали в течение десяти лет
Десятки тысяч гривен за считанные минуты потеряли супруги-пенсионеры в Винницкой области. Их обокрали. Мошенников пожилые люди впустили сами.
79-летняя женщина с мужем потеряли все, что собирали в течение десяти лет. 53 тысячи гривен и тысячу долларов. Говорят, откладывали себе на похороны.
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