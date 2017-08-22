Похитили тысячи гривен: супруги-пенсионеры стали жертвами мошенников

Вчера, 19:30

79-летняя женщина с мужем потеряли все, что собирали в течение десяти лет


Десятки тысяч гривен за считанные минуты потеряли супруги-пенсионеры в Винницкой области. Их обокрали. Мошенников пожилые люди впустили сами.

79-летняя женщина с мужем потеряли все, что собирали в течение десяти лет. 53 тысячи гривен и тысячу долларов. Говорят, откладывали себе на похороны. 
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Источник:

"Сегодня"

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