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Геращенко рассказал, как злоумышленники хотели взорвать его автомобиль http://www.segodnya.ua/img/article/7905/83_main.1485086988.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/83_tn.1485086988.jpg Происшествия и криминал Глава СБУ заявил, что к покушению причастны российские спецслужбы

Геращенко рассказал, как злоумышленники хотели взорвать его автомобиль

Сегодня, 14:00

Глава СБУ заявил, что к покушению причастны российские спецслужбы

Антон Геращенко. Фото: Радио Свобода
Антон Геращенко. Фото: Радио Свобода

Народный депутат Украины от "Народного фронта" Антон Геращенко подтвердил информацию о том, что на него действительно готовилось покушение.

"20 января 2017 года – мой второй день рождения. В этот день вечером в Киеве Службой Безопасности Украины были задержаны двое лиц, планировавших мое убийство", – отметил он на свой страничке в Facebook.

Нардеп поблагодарил главу СБУ Василия Грицака, сотрудников контрразведки, оперативных служб, спецподразделения "Альфа", которые работали для того, чтоб задержать злоумышленников и не дать им взорвать еще один автомобиль с очередной жертвой в центре Киева.

"Сам факт, что я был избран российскими спецслужбами мишенью для очередного террористического акта, говорит о том, что то, что я делаю для защиты Национальной безопасности и интересов Украины – правильно", – считает Геращенко.

Кроме того, депутат пообещал, что "сайт  "Миротворец", который стоит у всех Вас как кость поперек горла, будет работать не зависимо от того, жив я или нет".

Ранее информацию о том, что целью убийц был Антон Геращенко, привело издание "Цензор.нет" со ссылкой на собственные источники.

Глава СБУ заявил, что к покушению причастны российские спецслужбы. Убийство нардепа планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства. По подозрению в покушении задержаны два человека.
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