Полевой хомяк устроил себе дом, оставив несколько сел без телефонной связи

Бригада монтеров перекопала несколько десятков метров поля, пока на полтора метровой глубине не нашли перегрызенный провод и сонного грызуна

В Житомирской области полевой хомяк оставил без телефонной связи несколько сел. На глубине в полтора метра в траншее, где лежал кабель, животное устроило себе дом на зиму. Вероятно, ему мешал посторонний предмет, и он перегрыз провод, или же спутал его с пищей, пишет ТСН.

Монтеры, которые приехали чинить неисправность, нашли поврежденный кабель. А рядом с местом преступления – сонного хомяка.

Алексей Шахрай уже свыше 20 лет работает в аварийной бригаде, но этот вызов, говорит, запомнит на всю жизнь. Бригада монтеров перекопала несколько десятков метров поля, пока на полтора метровой глубине не нашли перегрызенный провод. А рядом мирно спал виновник аварии.

"Мы увидели гнездо, значит что-то живет, я осторожно начал снимать верхний грунт, перчатками сгреб этот песок и так достал ее. Спала, я взял на руки, не реагировала, а только занесли в машину, стало теплее, она стала пробуждаться", – рассказывает электромонтер.

Телефонную связь восстановили, а хомяка, которого разбудили от зимней спячки, электромонтер забрал домой. Теперь грызун живет в хлеву по соседству с коровой. Хомяка господин Алексей назвал Джульеттой и поселил в клетке, которая осталась после попугаев.

Напомним, в Киеве застрявший в шкафу хомяк съел пачку детских рисунков.