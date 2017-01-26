Полицейский требовал взятку у бойца, военный билет которого сгорел на Донбассе

Вчера, 17:58

Старшего лейтенанта задержали в собственном автомобиле возле железнодорожного переезда одного из сел Сумской области

Фото: politeka.net
Фото: politeka.net

В Сумской области задержали полицейского за вымогательство взятки с участника боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что житель одного из сел района был демобилизован в конце прошлого года. Во время участия в антитеррористической операции его военный билет сгорел при боевом столкновении с террористами. Узнав об этом, старший лейтенант полиции потребовал четыре тысячи гривен с бойца за непривлечение к административной ответственности", – рассказали в СБУ.

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Фото: СБУ

Сотрудники спецслужбы задержали полицейского в собственном автомобиле возле железнодорожного переезда в одном из сел Сумской области при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время старшему лейтенанту будет объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее в Луцке разоблачили полковника Службы безопасности Украины (СБУ), который планировал собирать дань с пограничников.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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