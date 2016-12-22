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Полиция изъяла у 48-летней жительницы Ровенской области 9 кг маковой соломы http://www.segodnya.ua/img/article/7817/14_main.1482366270.jpg Происшествия и криминал Женщина выращивала и продавала снотворный мак

Полиция изъяла у 48-летней жительницы Ровенской области 9 кг маковой соломы

Сегодня, 01:45

Женщина выращивала и продавала снотворный мак

Жительница Ровенской области выращивала снотворный мак на продажу. Фото: facebook.com/DPN.NP
Жительница Ровенской области выращивала снотворный мак на продажу. Фото: facebook.com/DPN.NP

Департамент противодействия наркопреступности изъял у жительницы Ровенской области 12 пакетов, в которых находилось порядка 9 кг измельченной маковой соломы. 48-летняя женщина на своем приусадебном участке выращивала снотворный мак и продавала маковую солому, сообщает в соцсети ведомство.

Стоимость наркотика, изъятого у нарушительницы, на "черном" наркорынке превышает 130 тысяч гривен. 

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У женщины изъяли 12 пакетов маковой соломы. Фото: facebook.com/DPN.NP

"Ведомости по указанному факту внесены в Единый реестр заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях, решается вопрос об открытии уголовного производства за продажу наркотиков (ст. 307 УК Украины), что грозит правонарушительнице лишением воли на срок до восьми лет", – сообщают в ДПН.
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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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