Полиция сообщила о двойном убийстве в новогоднюю ночь под Одессой

Двойное убийство мужчины и женщины совершено на улице Флотской в селе Прилиманское под Одессой

В новогоднюю ночь в Овидиопольском районе Одесской области полиция обнаружила тела двух человек с признаками насильственной смерти, сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Единственный случай произошел в Овидиопольском районе Одесской области, где в одной из усадеб села Прилиманское было выявлено два трупа с признаками насильственной смерти", – заявил он в эфире телеканала 112 Украина.

По данным издания Надднепрянская правда, двойное убийство мужчины и женщины совершено на улице Флотской в селе Прилиманское. "Жертвы были зарублены топором. Есть два подозреваемых. Пока имен не называют, идет следствие", – сообщило издание.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Напомним, в Овидиополе Одесской области 29 декабря 31-летний местный житель убил 42-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь, а затем поджог дом, в котором они находились.

Для поимки преступника в области объявили оперативный план Сирена, к операции была привлечена Национальная гвардия. Убийцу задержали 30 декабря в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе.