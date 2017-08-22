Полиция задержала хулигана, который писал на окнах Рады маты

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что сотрудники полиции в понедельник задержали 25-летнего мужчину, который писал черным маркером на окне здания украинского парламента.

"21 августа в 16:50 работниками ППОН№1 (полк полиции особого назначения. – Ред.) задержан "на горячем" житель Черниговской области, 1992 г.р. Негодяй накануне Дня Независимости Украины, с целью провокационных и хулиганских побуждений на оконном стекле ВРУ по ул. Грушевского, 5 (Печерский р-н) маркером черного цвета сделал нецензурную надпись антигосударственного содержания", – написал Шкиряк в Facebook.

Полиция задержала злоумышленника на месте.

Шкиряк констатировал, что за данное правонарушение мужчине "светит только административная ответственность".